Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Busfahrer verursacht Unfall und fährt einfach weiter

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochmorgen der 58-jährige Fahrer eines Linienbusses in Schwetzingen. Der 58-Jährige fuhr gegen 6.30 Uhr mit dem Bus eine Haltestellte für einen Schüler-Shuttle-Service im Odenwaldring an. Beim Einfahren in die Haltestelle, die sich vor einem Freizeitbad befindet, beschädigte der Fahrer die Werbetafel des Bades und die hintere Scheibe des Busses, die barst. Nachdem er einen Schüler aufgenommen hatte, setzte er seine Fahrt fort. Im Kreisverkehr Odenwaldring/Scheffelstraße verlor er eine größere Menge an Glasscherben, die auf die Fahrbahn fielen. In der Ketscher Landstraße stoppte der Mann erneut und entfernte weitere Glasscherben. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Nach Kontaktaufnahme mit dem 58-jährigen Fahrer kehrte dieser nach Beendigung seiner Tour zur Unfallstelle zurück. Da der hintere Teil des Busses noch voller Glasscherben war und eine Verletzungsgefahr für Fahrgäste bestand, wurde von den Polizeibeamten die Weiterfahrt zum Zwecke der Personenbeförderung untersagt. Die Scherben auf der Fahrbahn mussten durch die Stadtreinigung der Stadt Schwetzingen entfernt werden.

Gegen den Busfahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

