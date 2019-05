Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tankstelleneinbruch in der Mannheimer Straße

Heidelberg (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle in der Mannheimer Straße im Heidelberger Stadtteil Wieblingen. Nach dem Aufwuchten der Glasschiebetüre verschafften sich die Täter Zutritt und entwendeten aus dem Verkaufsbereich eine bislang noch nicht bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen.

Sofort nach Bekanntwerden des Einbruchs fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen die Örtlichkeit an, allerdings hatten die Täter bereits das Weite gesucht.

Tatzeit war kurz vor 4 Uhr.

Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind aktuell noch nicht möglich. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag kurz vor 4 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

