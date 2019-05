POL-DH: --- Unfall unter Alkohol in Syke - Unfall mit Verkehrsinsel und geflüchtet in Bassum

Polizeiinspektion Diepholz

Unfall unter Alkohol in Syke - Unfall mit Verkehrsinsel und geflüchtet in Bassum

Diepholz (ots)

Syke - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 45-jähriger Fahrer eines Ford Transit befuhr am Sonntag gegen 12.50 Uhr die Bassumer Straße in Richtung Gartenstraße. Hier kam er aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch eine Hecke in einen Vorgarten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro

Syke - Trunkenheit im Straßenverkehr

Eine 21-Jährige befuhr am Sonntag gegen 10.35 Uhr mit ihrem Seat die Steimker Straße, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten dieses fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,63 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte in der Zeit zwischen 11.05.2019, 20 Uhr, bis 12.05.2019, 08 Uhr, frontal mit einer Verkehrsinsel in der Bassumer Landstraße und den darauf befindlichen Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

