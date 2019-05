Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Randalierer beschädigt mehrere geparkte Autos

Heidelberg: (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 04.50 Uhr verständigte ein Anwohner der Bergheimer Straße den Polizeinotruf und teilte mit, dass eine männliche Person auf der Straße herumschreien und gegen Mülltonnen sowie gegen geparkte Autos treten würde. Mehrere Streifen wurden umgehend nach dort beordert, konnten den Randalierer aber nicht mehr antreffen. An drei Pkw im Bereich der Bergheimer Straße 147 - 149 sowie der Karl-Metz-Straße waren die Außenspiegel abgetreten worden, an einem Fahrzeug wurde zusätzlich die Seitenscheibe eingetreten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, kräftige Statur, sprach eventl. türkisch, bekleidet mit einem schwarzen Pulli. Hinweise an das Polizeirevier HD-Mitte, Tel. 06221 - 99-1700.

