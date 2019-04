Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Auto im Kreisverkehr übersehen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW kam es am Mittwoch gegen 21.40 Uhr in der Wieslocher Straße. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Mitsubishi die Kreisstraße 4170 von Dielheim kommend in Richtung der Bundesautobahn 6. Als diese in den Kreisverkehr zur Wieslocher Straße einbog, übersah sie vermutlich ein bereits im Kreisverkehr befindliches Auto. Beim Zusammenstoß mit dem Golf eines 20-Jährigen wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

