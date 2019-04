Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5/ Kronau/ Kirrlach/ Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Rotes Volvo Cabrio flüchtet vor Polizei, mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, Geschädigte und Zeugen gesucht!

BAB 5/ Kronau/ Kirrlach/ Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kurz vor 14 Uhr wollten Beamte des Verkehrskommissariats Walldorf ein rotes Volvo C70 Cabrio mit HDH-Kennzeichen und dessen Fahrer auf der Bundesautobahn 5 kontrollieren.

Mittels der am Zivilfahrzeug verbauten elektronischen Einrichtung "Folgen Polizei" sollte der Volvo im Schlepptau auf den BAB-Parkplatz Mönchberg ausgeleitet werden.

Kurz vor dem Parkplatz beschleunigte der Volvo, fuhr nicht auf den Parkplatz sondern weiter in Richtung Anschlussstelle Kronau. Die Zivilstreife nahm daraufhin die Verfolgung mit Sondersignal auf. An der Anschlussstelle Kronau bog der Volvo von der Autobahn ab und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße 555 in Richtung Kirrlach. Hier soll er andere Verkehrsteilnehmer rücksichtslos überholt und teilweise gefährdet haben.

Durch Kirrlach fuhr er dann ebenso mit überhöhter Geschwindigkeit, teilweise in den Gegenverkehr und gefährdete Fußgänger, Radfahrer und andere Fahrzeugführer. In Kirrlach bog der Volvo in Richtung Reilingen auf die Landesstraße 556 ab. Auch hier soll er bei Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Anschließend bog er auf die Landesstraße 546 in Richtung Neulußheim ab. Am Ortseingang Neulußheim konnte der Volvo dann unter Mithilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung gestoppt werden. Der 50-jährige Fahrzeugführer wurde anschließend vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen.

Außerdem wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann ermittelt.

Das Verkehrskommissariat Walldorf sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die von dem roten Volvo Cabrio auf dessen Flucht gefährdet wurden. diese mögen sich unter der Telefonnummer 06227 358260 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell