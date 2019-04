Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Pkw-Fahrerin

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagabend befuhr eine Pkw-Fahrerin gegen 18.30 Uhr mit ihrem Peugeot die B 39 in Mühlhausen. In Höhe der Abzweigung der L 546 in Richtung Malsch kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zunächst von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen, geriet durch zu starkes Gegensteuern in Schleudern und überschlug sich hiernach, so dass der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam. Ein am Unfallort hinzu gekommener Ersthelfer verhalf der Fahrerin aus dem Auto zu kommen. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen sowie ein Notarzt waren vor Ort und versorgten die verletzte Frau. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ließ sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Wiesloch hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

