Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis

Zweiradfahrerin fährt auf PKW auf

schwer verletzt

Einsatz Rettungshubschrauber

Hockenheim (ots)

Die 16-jährige befuhr am Samstag kurz nach 16.00 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad die Tallhausstraße in Richtung Hockenheim, wobei sie einen an der Einmündung zum Auchtergrund an der roten Ampel wartenden PKW mit Anhänger übersah, auf diesen auffuhr und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Hierbei verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Es kam während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbehinderungen.

