Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach: Motorradfahrer gestürzt und verletzt

Heiligkreuzsteinach/RNK (ots)

Am Donnerstag gegen 12.20 Uhr war ein 34-jähriger Motorradfahrer in der Schönauer Straße unterwegs, als er zu weit nach rechts kam, den Bordstein touchierte und stürzte. Bei Eintreffen der Polizei saß der Mann am Straßenrand und hielt den Arm fest. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der aus Ladenburg stammende Mann in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Seine Ducati, an der Schaden von 1.500 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen ab.

