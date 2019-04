Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Container auf Baustelle aufgebrochen - Diverse Baumaschinen entwendet - Zeugen gesucht

Ladenburg (ots)

Auf einer Baustelle im Neubaugebiet in der Weinheimer Straße brachen bislang Unbekannte zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Montag, 7:40 Uhr, drei Baucontainer auf. Die Täter hatten zunächst einen Radlader und einen kleinen Bagger auf Holzkeile aufgebockt, um diese zur Seite zu schieben. Anschließend gelangten sie an die Baucontainer, an welchen sie gewaltsam die Vorhängeschlösser öffneten. Aus den Containern wurden diverse Baumaschinen und Bauzubehör im Wert von ca. 15.000 Euro gestohlen. Wie die Täter das Diebesgut abtransportierten, ist bislang unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

