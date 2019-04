Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Brand in Kellerwohnung; mehrere Bewohner darüber liegender Wohnungen mit Drehleiter geborgen; zwei Verletzte; Ursache noch unklar

Schwetzingen (ots)

Aus unbekannter Ursache kam es am Montagvormittag, kurz vor 8 Uhr, in der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Holzbauerstraße zu einem Brand.

Insgesamt sechs Bewohner darüber liegender Wohnungen wurden über eine Drehleiter der Feuerwehr geborgen.

Die Feuerwehren aus Schwetzingen, Brühl und Oftersheim, die mit über 40 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand schnell löschen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen, darunter ein Feuerwehrmann, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

