Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Vollbrand eines Wohnwagens. Eine Frau leicht verletzt.

Neckargemünd (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01:05 Uhr rückte die Feuerwehr Neckargemünd zu einem Brand auf dem Campingplatz an der Friedensbrücke aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Wohnwagen bereits lichterloh. Eine 22-jährige Frau, welche sich im Wohnwagen befand, konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten, wurde jedoch mit einer leichten Rauchgasvergiftung durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der Wohnwagen brannte vollkommen aus. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000 EUR. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

