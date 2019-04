Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Unfall in der Rathausstraße - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr stießen in der Rathausstraße zwei Fahrzeuge zusammen. Beteiligt waren ein 30-jähriger Lkw-Fahrer wie eine 56-jährige Smart-Fahrerin. Bisherigen Ermittlungen bzw. Angaben der Beteiligten zufolge fuhr der Lkw-Fahrer nach dem Ausladen seiner Ware rückwärts in die Rathausstraße, als die Autofahrerin an diesem noch vorbeifahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß; den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. Bei Eintreffen der Polizeistreife standen die beteiligten Fahrzeuge nicht mehr in Unfallendstellung, so dass die Schuldfrage noch nicht zweifelsfrei geklärt ist.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel: 06222/57090, zu melden.

