Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Schulhauseinbruch - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In die Johann-Sebastian-Bach-Schule in der Fichtestraße drangen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter ein. Über die Notausgangstüre gelangten die Unbekannten in die Innenräume und traten die Türe zum Rektorat ein. Bisherigen Angaben zufolge wurde ein Apple iPad gestohlen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Einbruchszeit war Dienstagabend, 18 Uhr bis Mittwochmorgen, kurz vor 7 Uhr. Der Hausmeister bemerkte den Einbruch und alarmierte die Weinheimer Polizei.

Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Fichtestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, mit den Beamten des Polizeireviers Weinheim, Tel.: 06201/10030, Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell