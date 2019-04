Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schulhauseinbruch im Wieblinger Weg

Heidelberg (ots)

In die Schule im Wieblinger Weg brachen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter brachial ein. Nach dem Aufhebeln eines Fensters stiegen die Unbekannten ein und machten sich in dem Büro zu schaffen.

Ersten Feststellungen zufolge wurden Schränke und Behältnisse geöffnet und nach Brauchbarem durchsucht. Ob bzw. was den Einbrechern letztlich in die Hände fiel, ist abschließend noch nicht geklärt. Auch Angaben zur Schadenshöhe sind noch nicht möglich. Der Einbruch wurde am Mittwoch gegen 7.30 Uhr bemerkt und die Polizei in Kenntnis gesetzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell