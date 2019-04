Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Wieder Autos in der Wilhelmstraße zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erneut wurden fünf in der Wilhelmstraße abgestellte Autos im Verlaufe des Dienstag beschädigt. Bislang nicht ermittelte Täter zerkratzten die Karosserien mit spitzen Gegenständen und richteten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an.

Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr. Bislang konnten noch nicht alle Fahrzeughalter kontaktiert werden. Weitere Geschädigte bzw. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen. Gerade in den letzten beiden Wochen kam es in diesem Bereich zu mehreren Sachbeschädigungen. Ob es sich immer um den-/dieselben Täter handelt, wird geprüft.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell