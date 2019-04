Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 38-Jähriger in den U-Quadraten überfallen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 38-jähriger Mann wurde am Dienstagnachmittag in den Innenstadtquadraten überfallen und beraubt. Der Mann war zusammen mit einem 47-Jährigen im Quadrat U 2 unterwegs, als dieser unvermittelt die Umhängetasche des 38-Jährigen packte und sein Opfer zu Boden zog. Als das Opfer am Boden lag, trat und schlug der 47-Jährige auf den Geschädigten ein und entnahm mehrere Medikamentenschachteln aus der Tasche. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Quadrate T 1/T 2.

Da sich Täter und Opfer kennen, konnte der 47-Jährige rasch als Tatverdächtiger identifiziert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung an den bekannten Hinwendungsorten verlief bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

