Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mannheim-Oststadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Stadtteil Oststadt wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Ein 56-jähriger Mann war kurz nach 20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Schubertstraße in Richtung der Straße "Am Oberen Luisenpark" unterwegs. Er muss zunächst an der Linksabbiegerampel aufgrund Rotlichts anhalten. Beim Wechsel auf Grünlicht fuhr er weiter zur nächsten Ampel, die ebenfalls auf "Grün" schaltete und bog in Richtung der Straße "Am Oberen Luisenpark" ab. Beim Einfahren kam es zum Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Jaguar-Fahrer, der auf der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Schubertstraße unterwegs war und das Rotlicht der Ampel missachtet hatte. Nach der Kollision wurde der Mercedes in den Seitenstreifen geschleudert. Der Fahrer des Jaguar erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Mercedes nicht mehr fahrbereit war, musste er abschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Nach der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt.

