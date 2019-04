Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Autos beschädigt - Zeugenhinweise erbeten!

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Sonntag zwischen 01:50 Uhr und 10 Uhr mehrere Fahrzeuge.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden an insgesamt drei Fahrzeugen der jeweils rechte und an einem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgerissen beziehungsweise abgetreten. Diese Fahrzeuge parkten am rechten Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Heidelberger Straße.

Täterhinweise nimmt die das Revier Weinheim unter 06201 1003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell