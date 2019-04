Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Einbruch in Schaustellerbude - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Zwischen Samstag gegen 20 Uhr und Sonntag gegen 12 Uhr kam es in der Kleingemünder Straße in der Nähe des Spielplatzes "Kuchenblech" zu einem Einbruch. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde der verschlossene Rollladen einer Schaustellerbude aufgebrochen und so Zugang zum Inneren der Schaustellerbude geschaffen. Unbekannte Täter entwendeten dann diverse Artikel wie Kuscheltiere und Soft-Air-Pistolen. Der entstandene Schaden beträgt 200 Euro. Bei einer benachbarten Schaustellerbude versuchten die Täter ebenfalls die Tür aufzuhebeln. Hier bleib es jedoch beim Versuch.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Revier Heidelberg-Nord unter 06221 4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kim Schuck

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell