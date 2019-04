Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Kochtopf löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Rohrbacherstraße zum Einsatz von 23 Feuerwehrleuten, drei Rettungswägen sowie der Polizei. Grund: Der Inhalt eines Topfes hatte Feuer gefangen. Eine 26-Jährige kochte gegen 18:30 Uhr in ihrer Wohnung, als der Inhalt eines Topfes plötzlich Feuer fing. Durch die Flammen geriet die darüber befindliche Dunstabzugshaube ebenfalls in Brand. Mit Hilfe einer Nachbarin, welche auf den Vorfall aufmerksam wurde, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Dabei verletzte sich die Helferin leicht. Die in der Wohnung anwesenden Kinder wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden ist gering.

