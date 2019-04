Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/L536: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten in Höhe des Branichtunnels

Schriesheim (ots)

Am Samstag gegen 18:40 Uhr missachtete der 29-jährige Fahrer eines VW Golf, welcher aus dem Branichtunnel in Fahrtrichtung Ladenburg fuhr, das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage, weshalb es zum Zusammenstoß mit der Fahrerin eines Audi A5 kam, welche gerade nach links auf die B3 abbiegen wollte. In Folge des Unfalls wurden sowohl der Fahrer des VW, als auch die Fahrerin des Audi und ihre Beifahrerin leicht verletzt und mussten mit Rettungswägen zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW Golf entstand ein Schaden von ca. 5.000EUR, am Audi A5 ein Schaden von ca. 10.000EUR. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

