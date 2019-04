Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Streit um eine Frau eskaliert

Mannheim (ots)

Ein 26-jähriger Mannheimer und eine 24-jährige Frau aus Mannheim besuchten von Samstag auf Sonntag gemeinsam eine Gaststätte in der Lenaustraße in Mannheim. Im Verlauf des Abends kamen sich die beiden Gaststättenbesucher näher, was wohl einem anderen Gast missfiel. Gegen 00.15 Uhr kam es zum Streit zwischen dem 26-jährigen Begleiter der Frau und dem 24-jährigen Gast, der letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Mehrere Gaststättenbesucher versuchten die beiden Kontrahenten zu trennen, was aber erst mit Unterstützung der eingetroffenen Polizeibeamten gelang. Bei der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass beide Beteiligte unter Alkoholeinfluss standen. Der 24-Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen von den Polizeibeamten des Lokals verwiesen. Die junge Frau, wie auch ihr Begleiter, durften in der Gaststätte verbleiben. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zum genauen Tatablauf der Auseinandersetzung aufgenommen.

