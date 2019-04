Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: In Firmengebäude, Lebensmittelautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 6:45 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in das Gebäude eines Softwareentwicklers in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Der Unbekannte hatte auf bislang ungeklärte Art und Weise eine Schiebetür geöffnet und war über diese ins Innere gelangt, wo er sich mit brachialer Gewalt an einem Lebensmittelautomaten zu schaffen machte. Aus der Geldkassette nahm er dann das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe und ergriff damit die Flucht. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 oder dem Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter Tel.: 0621/441125 in Verbindung zu setzen.

