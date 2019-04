Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: 35-jähriger Radfahrer von Auto erfasst

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Abbiegen von der Alten Waibstadter Straße in die Clara-Schumann-Straße übersah am Sonntagmittag kurz nach 15 Uhr ein Seat Ibiza-Fahrer einen ordnungsgemäß fahrenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 35-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu, die durch den Notarzt erstbehandelt und dann im Krankenhaus weiterversorgt wurden. An Seat und Mountainbike entstand ein Gesamtschaden von über 1.500 Euro. Der aus Bad Rappenau stammende Autofahrer muss mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell