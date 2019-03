Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unfall - Kleinkraftradfahrerin verletzt

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Kleinkraftrad die Bismarckstraße in Richtung Kaiserring. Als sie von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln wollte, übersah sie einen von hinten kommenden BMW, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sich die Kleinkraftradfahrerin leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Kleinkraftrad beläuft sich auf rund 250 EUR. Am BMW entstand Sachschaden von rund 5.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Yasmin Steinhauser

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell