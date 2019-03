Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Wer hat Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Polizei

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vier Gartenhütten in der Gartenanlage "Im Mühlhölzle" brachen in der Nacht zum Donnerstag bislang unbekannte Täter auf. Was im Einzelnen aus den Hütten gestohlen wurde, ist bislang noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Überprüfungen. Bemerkt wurden die vier Gartenhüttenaufbrüche am Donnerstagmorgen. Ob noch weitere Lauben aufgebrochen wurden, wird von den Beamten des Polizeireviers Wiesloch überprüft. Geschädigte wie auch Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06222/57090, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell