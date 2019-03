Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Unbekannter beschädigt parkendes Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen!

Walldorf (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein silberfarbener Opel Corsa, welcher in der Rudolf-Diesel-Straße geparkt war, vermutlich beim Einparken durch einen bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 EUR.

Der Polizeiposten Walldorf ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel.: 06227 841999-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

