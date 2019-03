Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Linienbus krachte auf Opel Astra - zwei Fahrgäste leicht verletzt

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Fahrgäste in einem Linienbus wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr leicht verletzt, erstbehandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine 59-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Hauptstraße und wollte auf die B 292 in Richtung Sinsheim einfahren, musste jedoch aufgrund des Verkehrs anhalten. Der Fahrer des Linienbusses erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Am Opel Astra entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Ob am Linienbus ebenfalls Schaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

