POL-MA: BAB6/AS Sinsheim/AS Wiesloch Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Schwerlastfahrzeugen, massive Verkehrsbehinderungen, Unfallaufnahme im vollen Gang (Pressemeldung 1)

BAB6/AS Sinsheim/AS Wiesloch Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 05.20 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall an dem offensichtlich mehrere Schwerlastfahrzeuge beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich offenbar vor einer dort eingerichteten Baustelle.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt.

Derzeit sind die rechte und die mittlere Fahrspur blockiert, es bildete sich bislang ein Rückstau von 5 km Länge.

Die Bergung der Fahrzeuge wird noch einige Zeit andauern, die Unfallaufnahme ist im vollen Gang.

