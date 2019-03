Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Gaststätteneinbruch im Viernheimer Weg - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Im Viernheimer Weg kam es am frühen Dienstag, kurz nach Mitternacht, zu einem Gaststätteneinbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte mit brachialer Gewalt das Vorhängeschloss eines Fenstergitters durchtrennt und anschließend das dahinterliegende Fenster aufgehebelt. Anschließend stieg er in die Gaststätte ein, entwendete aber offensichtlich nichts. Der Sachschaden am Fenster schlägt dennoch mit ca. 500 Euro zu Buche.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

