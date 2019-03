Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Beharrlicher Fahrraddieb

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein beharrlicher Fahrraddieb trat am Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt auf. Der 52-jährige Mann wurde kurz nach 22 Uhr durch eine Zeugin im Quadrat K 2 dabei beobachtet, wie er mit einer Eisenstange das Schloss eines abgestellten Fahrrads aufbrechen wollte. Als der die Zeugin bemerkte, entfernte er sich eiligen Schritts vom Tatort. Wenige Meter weiter setzte er sein Vorhaben an einen anderen Fahrrad fort und wollte auch dort das Schloss aufbrechen. Dabei wurde er jedoch vom Fahrradbesitzer überrascht. Er wollte sich wiederum rasch entfernen, wurde vom Geschädigten jedoch verfolgt. Durch eine verständigte Polizeistreife konnte der 52-Jährige jedoch unweit des Tatortes kontrolliert und festgenommen werden. Er sieht nun einer Anzeige wegen zweifachen versuchten Fahrraddiebstahls entgegen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell