Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Plankstadt leicht verletzt. Der junge Mann war mit seinem Kraftrad auf der Eppelheimer Straße in Richtung Ortsausgang. In einer Linkskurve geriet er ins Schleudern und stürzte. Ein entgegenkommender 32-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation frühzeitig und konnte rechtzeitig bremsen, sodass es zu keiner Kollision kam. Durch den Sturz erlitt der 22-jährige Zweiradfahrer leichte Verletzungen und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Der Audi wurde durch ein abspringendes Fahrzeugteil des Motorrads beschädigt. Der Gesamtunfallschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

