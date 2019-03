Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Eine leichtverletzte Person nach Zusammenstoß an Kreuzung

Mannheim (ots)

Ein 56-jähriger VW-Fahrer wurde am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hanfstraße/Webereistraße leicht verletzt. Der Autofahrer war in der Hanfstraße unterwegs, als ihm an der Kreuzung ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt nahm. Die beiden stießen mitten auf der Kreuzung zusammen, wobei deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 56-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf über 5.000 Euro.

