Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer am helllichten Tag mit ca. 2,6 Promille unterwegs

Reilingen (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag, gegen 15:10 Uhr, dass auf der L560 in Richtung L546 ein Hyundai-Fahrer unterwegs sei, der deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stehen würde. Der Hyundai konnte an der Örtlichkeit von einer Streifenwagenbesatzung festgestellt und angehalten werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sofort, dass der 29-jährige Fahrer des Wagens stark nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,6 Promille. Der Autofahrer musste seinen Hyundai stehen lassen und die Beamten mit aufs Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dessen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

