Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettendiebe flüchten ohne Beute

Walldorfer / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hinderte am Samstagnachmittag gleich mehrere Diebe daran, dass diese mit ihrer Beute flüchten konnten - Zigaretten im Wert von mehr als 1.600 EUR. Die drei männlichen Täter betraten gegen 15:30 Uhr einen Supermarkt in der Nußlocher Straße, wobei einer der Männer die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen nahmen die anderen Täter insgesamt 236 Zigarettenschachteln aus der geöffneten Auslage, packten diese in eine Tüte und verließen das Geschäft. Als der dritte im Bunde seine Einkäufe gezahlt hatte, wurde die Zeugin misstrauisch und folgte den Männern. Zwei der Diebe liefen in Richtung Ortsmitte Walldorf davon und entkamen unerkannt. Der Dritte setzte sich in einen Pkw auf dem Parkplatz des Markts. Auf den Verdacht angesprochen, flüchtete auch dieser in Richtung Ortsmitte. Die alarmierten Polizeibeamten durchsuchten das zurückgelassene Fahrzeug und stellten neben den entwendeten 236 Tabakprodukten auch gleich den Pkw sicher. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen aufgenommen.

