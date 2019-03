Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Nach Exhibitionistische Handlungen Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bereits am Mittwoch, den 06.03.2019, wurde eine 55-Jährige auf dem Parkplatz eines Gartenmarktes in der Eppelheimer Straße auf einen onanierenden Mann aufmerksam. Dieser kniete gegen 17:10 Uhr in der Bepflanzung nahe den Einkaufswägen und masturbierte dabei. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 16-20 Jahre alt, hellbraune Hautfarbe, dunkle glatte Haare, bekleidet mit einer Jeans und einer dunklen Jacke. Der Mann soll in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein, die ebenfalls 16-20 Jahre alt sein, einen dunklen Teint und dunkle, leichte graue Haare haben soll. Zeugen des Vorfalls oder andere Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei Heidelberg zu wenden.

