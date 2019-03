Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und landet im Gleisbett - Auto wurde sichergestellt

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 5 Uhr, wurde der Polizei ein verunfalltes Fahrzeug gemeldet, welches im Gleisbett der OEG im Friedrichsring, in Höhe des Quadrats U3, liegen geblieben sei. Der noch unbekannte Fahrer des Wagens hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war infolgedessen über die Fahrbahn geschleudert und im Gleisbereich zum Stehen gekommen. Vor Ort trafen die Beamten auf drei Männer im Alter von 47-, 49- und 23 Jahren. Sie gaben an, dass sie im Auto mitgefahren, der Fahrer des Wagens allerdings geflüchtet sei. Da alle drei unterschiedliche Angaben zur Identität des vermeintlichen Fahrers machten und zudem unter Alkoholeinfluss standen, wurden sie mit zum Polizeirevier genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest lag bei allen drei im Bereich von ca. 1 Promille. Weiterhin wurde den Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde sichergestellt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt haben nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

