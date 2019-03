Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: 16-jähriger Zweiradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 21.50 Uhr kam ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades auf der L 595 zwischen Schönbrunn und Allemühl von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter. Eine vorbeikommende Autofahrerin verständigte über Notruf die Rettungskräfte und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um den Verletzten. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 16-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen. Die Angehörigen wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

