POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In ein Café in der Werftstraße wurde vermutlich in der Nacht zum Freitag eingebrochen.

Der geschädigte Gaststättenbetreiber stellte ein offen stehendes Fenster fest und rief die Polizei. Unbekannte hatten das Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu den Gasträumen verschafft. Dort wurden insgesamt drei Spielautomaten geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Außerdem wurden zwei Überwachungskameras gestohlen. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen zum Berichtszeitpunkt keine Informationen vor.

Das wegen Einbruchsdiebstahls ermittelnde Polizeirevier Mannheim-Innenstadt bittet eventuelle Zeugen um telefonische Meldung unter 0621/1258-0.

