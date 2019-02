Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Erneuter Einbruch in Schulgebäude - Täter kamen vermutlich gleich zwei Mal - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Erneut wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in der Maybachstraße eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten die hintere Hofeingangstür eingeworfen und sich so Zutritt zum Schulgebäude verschafft. Im Inneren drangen sie in mehrere Klassenzimmer ein und durchsuchten diese. Sie stahlen diverse Sportbekleidung, darunter mehrere Turnbeutel, und beschmierten unter anderem einen Schreibtisch mit Farbe. Zudem wurden diverse Schlüssel gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Als Tatzeit kommt Dienstag, 21 Uhr bis Mittwoch, 7:10 Uhr, in Frage.

Bereits in der Nacht zuvor war in das Schulgebäude eingebrochen worden (wir berichteten). Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

