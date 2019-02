Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Diebstahl in Tanzschule

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Ein unbekannter Täter suchte am Dienstagabend eine Tanzschule im Stadtteil Schwetzingerstadt auf, um dort einen Diebstahl zu begehen. Der Unbekannte betrat kurz nach 19 Uhr das Tanzstudio in der Keplerstraße, wo gerade eine Übungsstunde stattfand. Er durchwühlte zunächst das Büro und ließ dort die Kaffeekasse mitgehen. Anschließend entwendete er in der Damenumkleidekabine einen Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln.

Die Geschädigten konnten eine verdächtige Person beobachten, die sie wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 180 cm groß - Ende 20/ Anfang 30 Jahre alt - Schwarzer Vollbart - War bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze - Trug eine schwarze Mütze und auffällige weiße Sportschuhe der Marke Nike Air

Bereits am Montag, 11. Februar 2019 war es im gleichen Tanzstudio zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem zwei Smartphones und ein Geldbeutel entwendet worden waren.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, wird derzeit geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell