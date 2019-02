Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mannheim-Käfertal (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagnachmittag im Stadtteil Käfertal. Ein 51-jähriger Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Lkw auf der Neustadter Straße in Richtung der Straße "Am Aubuckel" unterwegs. An der Einmündung zu Forster Straße fuhr er einer 53-jährigen Frau auf deren Skoda auf, die nach links abbiegen wollte. Hierbei erlitt die Skoda-Fahrerin Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sich zunächst stationär aufgenommen wurde. Der Skoda wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

