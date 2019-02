Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: 80-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Heidelberg-Ziegelhausen (ots)

Eine 80-jährige Fußgängerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Stadtteil Ziegelhausen tödlich verletzt. Die Seniorin trat kurz vor 10 Uhr an der Fußgängerfurt in der Peterstaler Straße, in Höhe der Kleingemünder Straße auf die Fahrbahn. Ein Lastwagen mit Anhänger, der aus Richtung Peterstal kommend, an der auf grün umschaltenden Ampel gerade anfuhr, erfasste die Frau. Diese geriet unter den Lastwagen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Verkehr wurde währenddessen durch Polizeikräfte geregelt.

Die Peterstaler Straße war während der Unfallaufnahme bis ca. 11.45 Uhr an der Unfallstelle voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats Heidelberg dauern an.

