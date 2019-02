Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger wird von Auto erfasst und verletzt - Fahrer des dunklen Kleinwagens flüchtet - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots)

Ein 44-jähriger Mann wurde am frühen Sonntag, gegen 3 Uhr, in der Eisenbahnstraße, in Höhe der Paulinenstraße, von einem dunklen Kleinwagen erfasst und verletzt. Der Mann befand sich zu Fuß auf dem Nachhauseweg und lief am rechten Fahrbahnrand, als er von dem Auto von hinten erfasst wurde und mit dem Oberkörper auf die Motorhaube prallte. Der 44-Jährige wurde danach wieder zu Boden geworfen und zog sich eine Prellung des Brustkorbes zu. Ohne anzuhalten war der Unbekannte einfach weitergefahren. Nach Angaben des Geschädigten bog er von der Eisenbahnstraße nach links in die Theresienstraße ab und fuhr dann davon. Eine Beschreibung liegt weder vom Fahrer noch vom Fahrzeug vor. Möglicherweise ist das Fahrzeug im Frontbereich und an der Motorhaube beschädigt.

Die Ermittler des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06203/892029 zu melden. Auch das Polizeirevier Ladenburg nimmt Hinweise unter Tel.: 06203/9305-0 entgegen.

