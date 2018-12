POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch gestohlen - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots) - Durch Aufhebeln der Terrassentür verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Samstag in der Heidelberger Straße, in Höhe der Wörthstraße, Zutritt zu einem Wohnhaus und erbeute hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld. Der Täter hatte im Inneren gewaltsam eine Tür aufgebrochen und in der Wohnung sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Mit dem aufgefundenen Diebesgut machte er sich dann wieder aus dem Staub. Der Einbruch muss sich zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr ereignet haben. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann bislang nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter Tel.: 06203/892029 in Verbindung zu setzen.

