POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrerin angefahren und geflüchtet, Verdacht auf Drogenbeeinflussung

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag gegen 16.40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Opel Corsa die Obere Hauptstraße von Altlußheim in Richtung Hockenheim. In Höhe des Fußgängerüberwegs in der Oberen Hauptstraße 16 missachtete er die Bevorrechtigung einer 36-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 20-Jährige flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Der 20-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Aufgrund des Verdachts der Drogenbeeinflussung wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde herausgegeben.

Die 36-Jährige Radfahrerin wurde vorsorglich mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

