POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschmieren Baustelle mit Graffiti - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte Täter trieben zwischen Freiagabend und Samstagmorgen auf einer Baustelle in Walldorf ihr Unwesen. Die Unbekannten drangen auf eine im Bau befindliche Wohnanlage in der Bahnhofstraße ein und beschädigten Gebäude und Baumaschinen mit Farbschmierereien. Sie besprühten einen im Innenhof des Anwesens abgestellten Radlader. In den Gebäuden beschmierten sie Außen- und Innenwände im Erdgeschoss und den Obergeschossen. Zudem drangen sie in eine unverschlossene Wohnung ein und besprühten Spiegel und Fenster mit Farbe. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine weiteren Informationen vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

