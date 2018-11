POL-MA: Sinsheim: Unfall im Begegnungsverkehr auf der L 550

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Unfall, der Sachschaden von fast 10.000 Euro forderte, kam es am Mittwoch kurz nach 11 Uhr auf der L 550 zwischen Sinsheim und Weiler. Verursacht hatte den Unfall ein 58-jähriger Volvo-Fahrer, der bei seiner Fahrt in Richtung Sinsheim in einer Kurve auf die Gegenfahrspur geriet und mit dem VW Golf einer aus Eppingen stammenden Frau kollidiert war. Beide hielten unweit der Unfallstelle zwar an, zu einem Personalienaustausch kam es vor Ort jedoch nicht. Die VW-Fahrerin verständigte daraufhin die Polizei; der Verursacher erschien wenig später beim Polizeirevier Sinsheim und zeigte den Unfall ebenfalls an.

Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand. Der Volvo-Fahrer sieht einer Anzeige entgegen.

