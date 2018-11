POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Großer Polizeisondereinsatz zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität im innerstädtischen Bereich (Pressemeldung 1)

Mannheim-Innenstadt (ots) - Seit den Abendstunden führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Ermittlungsgruppe Rauschgift mit Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz einen Sondereinsatz zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität durch. Insgesamt sind mehrere hundert Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

Dem Polizeipräsidium Mannheim liegen gesicherte Erkenntnisse vor, wonach sich in verschiedenen Gaststätten im innerstädtischen Bereich vorwiegend Personen mit nordafrikanischer Herkunft aufhalten, die der Rauschgiftszene zuzuordnen sind. Diese sollen Betäubungsmittel an einen unbestimmten Kundenkreis veräußern.

Es ist davon auszugehen, dass sich an den vorgenannten Örtlichkeiten eine Drogenszene gebildet hat, welche mit all ihren Gefahren den innerstädtischen Bereich nachhaltig negativ beeinflussen kann. Zur Abwehr dieser Gefahren und zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten ist es hierzu erforderlich festzustellen, welche Personen sich an diesen Örtlichkeiten aufhalten. Auch soll durch die getroffenen Maßnahmen der weiteren Begehung von Straftaten entgegen gewirkt werden.

Die Berichterstattung wird am Donnerstag, 29.11.2018 fortgeführt.

